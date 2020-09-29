Прогноз Сокар Петкимспор — Афьон Беледие (04 октября), ставки и коэффициенты

Сокар Петкимспор — Афьон Беледие. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Турции (04.10.20)

04.10.2020 в 15:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Сокар Петкимспор примет соперника по национальному первенству Афьон Беледие.



Болельщики баскетбольного клуба Сокар Петкимспор очень любят матчи против БК Афьон Беледие, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 04.10.2020 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 15:15 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сокар Петкимспор одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сокар Петкимспор — Афьон Беледие:

В 15:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сокар Петкимспор и Афьон Беледие. Организаторы турнира собираются провести данную игру 04.10.2020. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Афьон Беледие. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сокар Петкимспор, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сокар Петкимспор

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Сокар Петкимспор не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Сокар Петкимспор придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Сокар Петкимспор ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Афьон Беледие

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Афьон Беледие сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Афьон Беледие проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Афьон Беледие травмированы только игроки глубокого резерва.

«Сокар Петкимспор» — «Афьон Беледие»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Сокар Петкимспор наконец-то возвращаются домой, а 04.10.2020 им уже необходимо сыграть поединок против БК Афьон Беледие. На площадке игроки обеих команд появятся в 15:15 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Сокар Петкимспор — Афьон Беледие 04.10.2020

Сокар Петкимспор

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сокар Петкимспор наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сокар Петкимспор сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сокар Петкимспор всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сокар Петкимспор бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Афьон Беледие

Два года назад баскетбольный клуб Афьон Беледие доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Афьон Беледие играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сокар Петкимспор — Афьон Беледие Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сокар Петкимспор — Афьон Беледие, который должен пройти 04.10.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 15:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сокар Петкимспор в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сокар Петкимспор — Афьон Беледие: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Сокар Петкимспор проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сокар Петкимспор позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сокар Петкимспор играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сокар Петкимспор сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Афьон Беледие был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Афьон Беледие выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Афьон Беледие немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сокар Петкимспор просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сокар Петкимспор совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сокар Петкимспор выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Афьон Беледие не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Афьон Беледие уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Афьон Беледие очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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