Прогноз Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова (06-го октября), ставки и коэффициенты

Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.10.20)

06-го октября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис , а противостоять в этом поединке будет Самир/Страхова.



Так как теннисный поединок Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова пройдет уже 06-го октября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис на тот момент намного сильнее, нежели Самир/Страхова.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова:

Теннисный поединок Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова запланирован организаторами турнира на 06-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис имеет три победы при одном поражении.

Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис

Этот турнир Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Самир/Страхова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Самир/Страхова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Самир/Страхова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Самир/Страхова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Самир/Страхова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Самир/Страхова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова (06-го октября), ставки и коэффициенты

Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис

На данный момент Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Самир/Страхова

Несмотря на свой молодой возраст, Самир/Страхова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Самир/Страхова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Самир/Страхова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Самир/Страхова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Самир/Страхова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Самир/Страхова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис, и Самир/Страхова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Самир/Страхова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис — Самир/Страхова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альхуссейн Абдель Азиз/Калаитис и Самир/Страхова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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