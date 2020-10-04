Прогноз Малек Жазири — Николас Альварес Варона (10-го октября), ставки и коэффициенты

Малек Жазири — Николас Альварес Варона. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (10.10.20)

10-го октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Малек Жазири , а противостоять в этом поединке будет Николас Альварес Варона.



Теннисное противостояние Малек Жазири — Николас Альварес Варона пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10-го октября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Малек Жазири является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Малек Жазири — Николас Альварес Варона. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 10-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Малек Жазири — Николас Альварес Варона. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:00 по Москве, пока не начался поединок. Малек Жазири и Николас Альварес Варона еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Малек Жазири

Малек Жазири отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Малек Жазири проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Малек Жазири проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Малек Жазири играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Малек Жазири больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Николас Альварес Варона

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Николас Альварес Варонав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Николас Альварес Варона играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Николас Альварес Варона держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Николас Альварес Варона демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Николас Альварес Варона находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Малек Жазири и Николас Альварес Варона уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Малек Жазири — Николас Альварес Варона 10-го октября

Малек Жазири

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Малек Жазири выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Малек Жазири всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Малек Жазири уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Малек Жазири занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Малек Жазири больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Малек Жазири имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Николас Альварес Варона

Выступать в зале Николас Альварес Варона не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Николас Альварес Варона старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Николас Альварес Варона принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Николас Альварес Варона демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Николас Альварес Варона даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Николас Альварес Варона хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Малек Жазири — Николас Альварес Варона Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Малек Жазири и Николас Альварес Варона. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Малек Жазири — Николас Альварес Варона: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Малек Жазири имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Малек Жазири и Николас Альварес Варона отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Николас Альварес Варона в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Малек Жазири превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Николас Альварес Варона сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Малек Жазири гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Малек Жазири — Николас Альварес Варона. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Малек Жазири и Николас Альварес Варона сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Малек Жазири, и Николас Альварес Варона будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-299621-greciya-kung-turciya-kung-prognoz-i-stavki-ot-specialista-10-10-20/