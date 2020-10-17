Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.20)

Прогноз Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) (17 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) 17.10.2020

17.10.2020 в 09:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (Shiva).



17.10.2020 состоится баскетбольный матч Денвер Наггетс (bad_trip) – Голден Стэйт Уорриорз (Shiva), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 09:12. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Денвер Наггетс (bad_trip) и Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 17.10.2020. Ее начало будет в 09:12 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Денвер Наггетс (bad_trip)

В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Денвер Наггетс (bad_trip) нет более травмированных игроков основы.



Голден Стэйт Уорриорз (Shiva)

Президент баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva), несмотря на то, что он должен пройти только 17.10.2020. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:12 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.10.20)

Денвер Наггетс (bad_trip)

В последние годы Денвер Наггетс (bad_trip) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Денвер Наггетс (bad_trip) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Голден Стэйт Уорриорз (Shiva)

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva), который должен пройти 17.10.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 09:12 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (bad_trip) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (bad_trip) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Денвер Наггетс (bad_trip) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (bad_trip) — Голден Стэйт Уорриорз (Shiva). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (bad_trip) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Денвер Наггетс (bad_trip) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (Shiva) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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