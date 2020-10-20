Прогноз Альяж Бедене — Милош Раонич (20 октября), ставки и коэффициенты

Альяж Бедене — Милош Раонич. Прогноз, ставки на матч (20.10.20)

20.10.2020 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Альяж Бедене , а противостоять в этом поединке будет Милош Раонич.



Судья теннисного матча Альяж Бедене — Милош Раонич должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20.10.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Альяж Бедене и Милош Раонич более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Альяж Бедене имеет четыре победы, то Милош Раонич может похвастаться лишь двумя победами.



Альяж Бедене — Милош Раонич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20.10.2020 откроет его противостояние Альяж Бедене — Милош Раонич. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Альяж Бедене и Милош Раонич отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Милош Раонич может гордиться семью победами, а вот Альяж Бедене имеет только пять выигранных встреч.

Альяж Бедене

В большинстве своих выигранных поединков Альяж Бедене берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Альяж Бедене с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Альяж Бедене сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Альяж Бедене также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Милош Раонич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Милош Раонич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Милош Раонич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Милош Раонич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Милош Раонич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Милош Раонич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Милош Раонич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Милош Раонич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Милош Раонич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Альяж Бедене и Милош Раонич уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Альяж Бедене — Милош Раонич 20.10.2020

Альяж Бедене

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Альяж Бедене выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Альяж Бедене всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Альяж Бедене уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Альяж Бедене занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Альяж Бедене больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Альяж Бедене имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Милош Раонич

На этом турнире Милош Раонич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Милош Раонич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Милош Раонич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Милош Раонич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Милош Раонич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Милош Раонич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Альяж Бедене — Милош Раонич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Альяж Бедене и Милош Раонич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Альяж Бедене и Милош Раонич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Альяж Бедене и Милош Раонич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Альяж Бедене и Милош Раонич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Альяж Бедене — Милош Раонич: соперники не будут долго запрягать

Альяж Бедене и Милош Раонич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Альяж Бедене имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Милош Раонич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Альяж Бедене. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Милош Раонич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Альяж Бедене довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Милош Раонич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Альяж Бедене.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альяж Бедене — Милош Раонич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Альяж Бедене и Милош Раонич букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Альяж Бедене и Милош Раонич проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.