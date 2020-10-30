Новак Джокович — Лоренцо Сонего. Прогноз, ставки на матч(30.10.20)

Прогноз Новак Джокович — Лоренцо Сонего (30 октября), ставки и коэффициенты

Новак Джокович — Лоренцо Сонего (30.10.2020), ставки и коэффициенты

30.10.2020 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Новак Джокович , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Сонего.



Теннисное противостояние Новак Джокович — Лоренцо Сонего пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30.10.2020. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Новак Джокович является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Новак Джокович — Лоренцо Сонего:

Теннисный поединок Новак Джокович — Лоренцо Сонего запланирован организаторами турнира на 30.10.2020, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Новак Джокович и Лоренцо Сонего встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Новак Джокович имеет три победы при одном поражении.

Новак Джокович

На данный момент Новак Джокович является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Новак Джокович поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Новак Джокович пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Новак Джокович слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Новак Джокович будет более тщательно готовиться к поединку.



Лоренцо Сонего

Лоренцо Сонего имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Лоренцо Сонего уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Лоренцо Сонего умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Лоренцо Сонего обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Лоренцо Сонего проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ATP, Новак Джокович — Лоренцо Сонего

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Новак Джокович и Лоренцо Сонего. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Новак Джокович и Лоренцо Сонего в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Новак Джокович и Лоренцо Сонего имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Новак Джокович — Лоренцо Сонего. Прогноз, ставки на матч(30.10.20)

Новак Джокович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Новак Джокович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Новак Джокович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Новак Джокович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Новак Джокович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Новак Джокович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Новак Джокович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Новак Джокович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лоренцо Сонего

На этом турнире Лоренцо Сонего играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лоренцо Сонего какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лоренцо Сонего уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лоренцо Сонего много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лоренцо Сонего сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лоренцо Сонего не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Новак Джокович — Лоренцо Сонего Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Новак Джокович и Лоренцо Сонего начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Новак Джокович и Лоренцо Сонего показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Новак Джокович и Лоренцо Сонего провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Новак Джокович и Лоренцо Сонего действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Новак Джокович — Лоренцо Сонего: будет сделан акцент на атакующий теннис

Новак Джокович и Лоренцо Сонего которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Новак Джокович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лоренцо Сонего хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Новак Джокович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лоренцо Сонего умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Новак Джокович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лоренцо Сонего вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Новак Джокович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Новак Джокович — Лоренцо Сонего. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Новак Джокович и Лоренцо Сонего.



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