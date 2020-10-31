Прогноз Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен (31 октября), ставки и коэффициенты

Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен. Прогноз, ставки на матч (31.10.20)

31-го октября 2020 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австрии, в котором на своей площадке местный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз примет соперника по национальному первенству Вёртерзе Пиратен.



Баскетболисты клубов Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз и Вёртерзе Пиратен в 21:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 31-го октября 2020 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз также является лидером по количеству побед.



Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен, запланированное на 31-го октября 2020 года. Поставить на матч можно будет до 21:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Вёртерзе Пиратен была еще пять лет назад.

Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз нет более травмированных игроков основы.



Вёртерзе Пиратен

Президент баскетбольного клуба Вёртерзе Пиратен ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Вёртерзе Пиратен сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

На 31-го октября 2020 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вёртерзе Пиратен удалось одержать победу у себя дома.



Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.10.20)

Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз

Сейчас баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вёртерзе Пиратен

В прошлом месяце баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен пройдет 31-го октября 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз — Вёртерзе Пиратен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Райффайзен Фюрстенфельд Пантерз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Вёртерзе Пиратен сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Вёртерзе Пиратен идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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