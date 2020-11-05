Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье (05-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье 05.11.2020

05.11.2020 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат России, в котором на своей площадке местный клуб Темп-СУМЗ-УГМК примет соперника по национальному первенству Химки Подмосковье.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Темп-СУМЗ-УГМК – Химки Подмосковье, запланированный на 05.11.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 16:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Химки Подмосковье, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК проводит на своей площадке, и 05.11.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Химки Подмосковье. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Темп-СУМЗ-УГМК, а один раз сильнее были игроки БК Химки Подмосковье.

Темп-СУМЗ-УГМК

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Темп-СУМЗ-УГМК пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Темп-СУМЗ-УГМК уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Химки Подмосковье

На данный момент баскетбольный клуб Химки Подмосковье занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Химки Подмосковье мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Химки Подмосковье не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье

Баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 05.11.2020. На этот раз соперником хозяев будет Химки Подмосковье, так что в 16:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье (05.11.2020), ставки и коэффициенты

Темп-СУМЗ-УГМК

Сейчас баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Темп-СУМЗ-УГМК вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Химки Подмосковье

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Химки Подмосковье становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Химки Подмосковье уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Химки Подмосковье сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье, который должен пройти 05.11.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 16:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Темп-СУМЗ-УГМК показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Темп-СУМЗ-УГМК и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Химки Подмосковье сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Химки Подмосковье выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Химки Подмосковье показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Химки Подмосковье не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Темп-СУМЗ-УГМК — Химки Подмосковье. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Темп-СУМЗ-УГМК лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Темп-СУМЗ-УГМК гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Темп-СУМЗ-УГМК все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Химки Подмосковье показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Химки Подмосковье получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Химки Подмосковье сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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