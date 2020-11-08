Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha): гости способны удивить фаворита

Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) (09-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) 09.11.2020

09.11.2020 в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) – Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha), запланированный на 09.11.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 00:40 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 09.11.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:40 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto), одержав семь побед.

Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto)

На этот матч баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

Президент баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha), запланированного на 09.11.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:40 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) и Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto).



Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) (09.11.2020), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha), который должен пройти 09.11.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) — Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Hturatto) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Alecaiomanha) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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