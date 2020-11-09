Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305): хозяева должны брать три очка

Прогноз Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305) (09.11.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305) 09.11.2020

09.11.2020 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) примет соперника по национальному первенству Денвер Наггетс (darktiger2305).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 09.11.2020 предстоит поединок против БК Денвер Наггетс (darktiger2305). По московскому времени начало игры будет в 01:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) проводит на своей площадке, и 09.11.2020 хозяевам предстоит матч против игроков клуба Денвер Наггетс (darktiger2305). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 01:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro), а один раз сильнее были игроки БК Денвер Наггетс (darktiger2305).

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Денвер Наггетс (darktiger2305)

Президент баскетбольного клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Денвер Наггетс (darktiger2305) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro)» — «Денвер Наггетс (darktiger2305)»: прогноз автора

На 09.11.2020 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305) (09.11.2020), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Денвер Наггетс (darktiger2305)

Два года назад баскетбольный клуб Денвер Наггетс (darktiger2305) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Денвер Наггетс (darktiger2305) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09.11.2020 сыграет матч против БК Денвер Наггетс (darktiger2305). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Денвер Наггетс (darktiger2305) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) — Денвер Наггетс (darktiger2305). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Sao_Pedro) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Денвер Наггетс (darktiger2305) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Денвер Наггетс (darktiger2305) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-312217-prognoz-na-match-primorska-crvena-zvezda-ot-eksperta-08-11-20/