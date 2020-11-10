Прогноз Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово (10.11.2020), ставки и коэффициенты

Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.11.20)

10 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вельдхеер/Пауль , а противостоять в этом поединке будет Денолли/Кастельнуово.



Вельдхеер/Пауль считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Денолли/Кастельнуово 10 ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 10 ноября встречаются Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово. Начало поединка запланировано на 14:00 по МСК. Вельдхеер/Пауль является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вельдхеер/Пауль

В этом сезоне Вельдхеер/Пауль показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вельдхеер/Пауль играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вельдхеер/Пауль умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вельдхеер/Пауль и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вельдхеер/Пауль будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вельдхеер/Пауль чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Денолли/Кастельнуово

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Денолли/Кастельнуово на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Денолли/Кастельнуово демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Денолли/Кастельнуово имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Денолли/Кастельнуово намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Денолли/Кастельнуово не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Денолли/Кастельнуово будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Денолли/Кастельнуово и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Денолли/Кастельнуово умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Вельдхеер/Пауль» — «Денолли/Кастельнуово»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово. Прогноз, ставки на матч(10.11.20)

Вельдхеер/Пауль

В этом сезоне Вельдхеер/Пауль демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вельдхеер/Пауль уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вельдхеер/Пауль любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вельдхеер/Пауль часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вельдхеер/Пауль умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Денолли/Кастельнуово

Денолли/Кастельнуово лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Денолли/Кастельнуово играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Денолли/Кастельнуово начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Денолли/Кастельнуово выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Денолли/Кастельнуово сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вельдхеер/Пауль имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Денолли/Кастельнуово в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вельдхеер/Пауль превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Денолли/Кастельнуово сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вельдхеер/Пауль гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вельдхеер/Пауль — Денолли/Кастельнуово. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вельдхеер/Пауль и Денолли/Кастельнуово, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-312756-prognoz-na-match-universitatya-merkurya-chuk-10-11-20/