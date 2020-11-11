Микаэла Лаки — Верена Мелисс. Прогноз, ставки на матч(12.11.20)

Прогноз Микаэла Лаки — Верена Мелисс (12-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Микаэла Лаки — Верена Мелисс 12-го ноября

12-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микаэла Лаки , а противостоять в этом поединке будет Верена Мелисс.



Судья теннисного матча Микаэла Лаки — Верена Мелисс должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 12-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Микаэла Лаки и Верена Мелисс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Микаэла Лаки имеет четыре победы, то Верена Мелисс может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Микаэла Лаки — Верена Мелисс:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Микаэла Лаки — Верена Мелисс, которая пройдет 12-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Микаэла Лаки

В этом сезоне Микаэла Лаки показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Микаэла Лаки сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Микаэла Лаки еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Микаэла Лаки обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Микаэла Лаки играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Микаэла Лаки любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Верена Мелисс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Верена Мелисс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Верена Мелисс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Верена Мелисс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Верена Мелисс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Верена Мелисс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Верена Мелисс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Верена Мелисс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Верена Мелисс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Микаэла Лаки и Верена Мелисс – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Микаэла Лаки — Верена Мелисс. Прогноз, ставки на матч(12.11.20)

Микаэла Лаки

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Микаэла Лаки, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Микаэла Лаки уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Микаэла Лаки старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Микаэла Лаки, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Микаэла Лаки не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Микаэла Лаки все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Микаэла Лаки точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Верена Мелисс

Выступать в зале Верена Мелисс не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Верена Мелисс старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Верена Мелисс принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Верена Мелисс демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Верена Мелисс даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Верена Мелисс хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Микаэла Лаки — Верена Мелисс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Микаэла Лаки и Верена Мелисс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Микаэла Лаки и Верена Мелисс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Микаэла Лаки и Верена Мелисс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Микаэла Лаки и Верена Мелисс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Микаэла Лаки — Верена Мелисс: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Микаэла Лаки и Верена Мелисс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Микаэла Лаки сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Верена Мелисс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Микаэла Лаки – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Микаэла Лаки и Верена Мелисс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микаэла Лаки — Верена Мелисс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Микаэла Лаки и Верена Мелисс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Микаэла Лаки и для Верена Мелисс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-313478-prognoz-na-match-tokio-ertfrends-zet-ibaraki-robots-12-11-20/