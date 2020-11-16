Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8): хозяева должны брать три очка

Прогноз Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) (17-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) 17.11.2020

17.11.2020 в 00:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата South American Challenge, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) примет соперника по национальному первенству Милуоки Бакс (Fernandesph8).



В 00:40 по Москве болельщики баскетбольных клубов Даллас Маверикс (Imantoniojr) и Милуоки Бакс (Fernandesph8) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 17.11.2020, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8):

Баскетбольный поединок Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) состоится 17.11.2020 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 00:40 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Даллас Маверикс (Imantoniojr)

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Милуоки Бакс (Fernandesph8)

На данный момент баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Милуоки Бакс (Fernandesph8) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Милуоки Бакс (Fernandesph8) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 17.11.2020 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8). А так как начало встречи в 00:40 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) 17.11.2020

Даллас Маверикс (Imantoniojr)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Даллас Маверикс (Imantoniojr) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Милуоки Бакс (Fernandesph8)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8) пройдет 17.11.2020, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:40 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Даллас Маверикс (Imantoniojr) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Imantoniojr) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Fernandesph8) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Fernandesph8) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (Imantoniojr) — Милуоки Бакс (Fernandesph8). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Даллас Маверикс (Imantoniojr) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Imantoniojr) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Fernandesph8) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Милуоки Бакс (Fernandesph8) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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