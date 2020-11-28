Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.11.20)

Прогноз Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa (28-го ноября 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa 28-го ноября

28-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аубане Дрогет , а противостоять в этом поединке будет Юлия Хатоукa.



28-го ноября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го ноября откроет его противостояние Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Юлия Хатоукa может гордиться семью победами, а вот Аубане Дрогет имеет только пять выигранных встреч.

Аубане Дрогет

Аубане Дрогет отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Аубане Дрогет проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Аубане Дрогет проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Аубане Дрогет играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Аубане Дрогет больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Юлия Хатоукa

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Юлия Хатоукaв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Юлия Хатоукa играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Юлия Хатоукa держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Юлия Хатоукa демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Юлия Хатоукa находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.11.20)

Аубане Дрогет

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аубане Дрогет, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аубане Дрогет уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аубане Дрогет старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аубане Дрогет, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аубане Дрогет не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аубане Дрогет все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аубане Дрогет точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Юлия Хатоукa

В этом сезоне Юлия Хатоукa не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Юлия Хатоукa сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Юлия Хатоукa допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Юлия Хатоукa допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Юлия Хатоукa демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аубане Дрогет имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юлия Хатоукa в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аубане Дрогет превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юлия Хатоукa сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аубане Дрогет гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аубане Дрогет — Юлия Хатоукa. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аубане Дрогет и Юлия Хатоукa. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аубане Дрогет и для Юлия Хатоукa, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-320344-ausrine-kksk-zhen-vilnyusskiy-universitet-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-litvy-28-11-20/