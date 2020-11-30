Прогноз ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн) (01.12.2020), ставки и коэффициенты

ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн). Прогноз, ставки на матч. Евролига (01.12.20)

01 декабря в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Евролига, в котором на своей площадке местный клуб ТТТ Рига (жен) примет соперника по национальному первенству Уни Жирона (жeн).



Несмотря на то, что баскетбольный матч ТТТ Рига (жен) – Уни Жирона (жeн) запланирован только на 01 декабря, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 22:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн):

В 22:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов ТТТ Рига (жен) и Уни Жирона (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Уни Жирона (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК ТТТ Рига (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

ТТТ Рига (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним ТТТ Рига (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Уни Жирона (жeн)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Уни Жирона (жeн) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 01 декабря. На этот раз соперником хозяев будет Уни Жирона (жeн), так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.12.20)

ТТТ Рига (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ТТТ Рига (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ТТТ Рига (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Уни Жирона (жeн)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 01 декабря сыграет матч против БК Уни Жирона (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК ТТТ Рига (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба ТТТ Рига (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ТТТ Рига (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ТТТ Рига (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Уни Жирона (жeн) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ ТТТ Рига (жен) — Уни Жирона (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб ТТТ Рига (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба ТТТ Рига (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Уни Жирона (жeн) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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