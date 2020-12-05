Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс: гости способны удивить фаворита

Прогноз Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс (06.12.2020), ставки и коэффициенты

Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс (06-го декабря), ставки и коэффициенты

06-го декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс примет соперника по национальному первенству Луизиана Монро Уорхокс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Северо-Запад Стэйт Демонс – Луизиана Монро Уорхокс запланирован только на 06-го декабря, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 23:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Луизиана Монро Уорхокс. Данный поединок будет сыгран 06-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 23:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Луизиана Монро Уорхокс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Северо-Запад Стэйт Демонс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Северо-Запад Стэйт Демонс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Луизиана Монро Уорхокс

Прогресс баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс пообещал, что 06-го декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 23:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Луизиана Монро Уорхокс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс (06-го декабря), ставки и коэффициенты

Северо-Запад Стэйт Демонс

В этом сезоне баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Луизиана Монро Уорхокс

После того, как баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северо-Запад Стэйт Демонс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Луизиана Монро Уорхокс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северо-Запад Стэйт Демонс — Луизиана Монро Уорхокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Северо-Запад Стэйт Демонс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Северо-Запад Стэйт Демонс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Луизиана Монро Уорхокс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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