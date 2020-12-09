Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж. Прогноз, ставки на матч(09.12.20)

Прогноз Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж (09 декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж 09.12.2020

09.12.2020 в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Ратгерс Скарлет Найтс примет соперника по национальному первенству Сиракьюс Оранж.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Ратгерс Скарлет Найтс – Сиракьюс Оранж запланирован только на 09.12.2020, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:30 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс намерены 09.12.2020 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сиракьюс Оранж. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 05:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Ратгерс Скарлет Найтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Ратгерс Скарлет Найтс вообще лидирует в чемпионате.



Сиракьюс Оранж

Президент баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Сиракьюс Оранж сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж

На 09.12.2020 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж. Прогноз, ставки на матч(09.12.20)

Ратгерс Скарлет Найтс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Ратгерс Скарлет Найтс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сиракьюс Оранж

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сиракьюс Оранж сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09.12.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Ратгерс Скарлет Найтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сиракьюс Оранж показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ратгерс Скарлет Найтс — Сиракьюс Оранж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сиракьюс Оранж сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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