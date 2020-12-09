Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч(10.12.20)

Прогноз Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (10-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс 10 декабря

10 декабря в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Аризона Уайлдкэтс примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс.



Болельщики баскетбольного клуба Аризона Уайлдкэтс очень любят матчи против БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Аризона Уайлдкэтс одержали три легкие победы.



Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс назначен на 10 декабря, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Аризона Уайлдкэтс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Аризона Уайлдкэтс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Аризона Уайлдкэтс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Аризона Уайлдкэтс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Аризона Уайлдкэтс» — «Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, несмотря на то, что он должен пройти только 10 декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Аризона Уайлдкэтс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч(10.12.20)

Аризона Уайлдкэтс

В последние годы Аризона Уайлдкэтс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Аризона Уайлдкэтс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10 декабря, и в его рамках состоится поединок Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Аризона Уайлдкэтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Аризона Уайлдкэтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Аризона Уайлдкэтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Аризона Уайлдкэтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аризона Уайлдкэтс — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Аризона Уайлдкэтс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Аризона Уайлдкэтс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Аризона Уайлдкэтс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat3-325528-italiya-kung-horvatiya-kung-prognoz-professionala-09-12-20/