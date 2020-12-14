Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс (15-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс 15-го декабря

15-го декабря в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Мэриленд Террапинз примет соперника по национальному первенству Ратгерс Скарлет Найтс.



В 02:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Мэриленд Террапинз и Ратгерс Скарлет Найтс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15-го декабря, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Ратгерс Скарлет Найтс. Данный поединок будет сыгран 15-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 02:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Мэриленд Террапинз

На этот матч баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Ратгерс Скарлет Найтс

Президент баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс, несмотря на то, что он должен пройти только 15-го декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс (15-го декабря), ставки и коэффициенты

Мэриленд Террапинз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мэриленд Террапинз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ратгерс Скарлет Найтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Ратгерс Скарлет Найтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс, который должен пройти 15-го декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Мэриленд Террапинз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Мэриленд Террапинз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Ратгерс Скарлет Найтс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэриленд Террапинз — Ратгерс Скарлет Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мэриленд Террапинз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Ратгерс Скарлет Найтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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