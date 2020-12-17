Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан: порядок побьёт класс

Прогноз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан (17.12.2020), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан 17-го декабря 2020 года

17-го декабря 2020 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен , а противостоять в этом поединке будет Мирча-Александру Жекан.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан можно будет вплоть до 11:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 17-го декабря 2020 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17-го декабря 2020 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:30 по Москве, пока не начался поединок. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

В большинстве своих выигранных поединков Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мирча-Александру Жекан

На этом турнире Мирча-Александру Жекан играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мирча-Александру Жекан все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мирча-Александру Жекан не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мирча-Александру Жекан уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мирча-Александру Жекан на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мирча-Александру Жекан пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан (17-го декабря 2020 года), ставки и коэффициенты

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Мирча-Александру Жекан

Несмотря на свой молодой возраст, Мирча-Александру Жекан демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мирча-Александру Жекан уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мирча-Александру Жекан станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мирча-Александру Жекан, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мирча-Александру Жекан умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мирча-Александру Жекан имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Мирча-Александру Жекан имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Мирча-Александру Жекан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Мирча-Александру Жекан проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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