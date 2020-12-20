Прогноз Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок (22.12.2020), ставки и коэффициенты

Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок. Прогноз, ставки на матч (22.12.20)

22-го декабря 2020 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Миссури Стэйт примет соперника по национальному первенству Арканзас Литл Рок.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Миссури Стэйт – Арканзас Литл Рок запланирован только на 22-го декабря 2020 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 04:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Миссури Стэйт и Арканзас Литл Рок собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 22-го декабря 2020 года. Ее начало будет в 04:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Миссури Стэйт

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Миссури Стэйт, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Миссури Стэйт отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Миссури Стэйт также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Арканзас Литл Рок

Президент баскетбольного клуба Арканзас Литл Рок ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Арканзас Литл Рок сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Миссури Стэйт пообещал, что 22-го декабря 2020 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Арканзас Литл Рок. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок 22-го декабря 2020 года

Миссури Стэйт

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Миссури Стэйт наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Миссури Стэйт сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Миссури Стэйт всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Миссури Стэйт бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Арканзас Литл Рок

После того, как баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок пройдет 22-го декабря 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Миссури Стэйт проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миссури Стэйт позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миссури Стэйт играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миссури Стэйт сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Арканзас Литл Рок показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миссури Стэйт — Арканзас Литл Рок. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Миссури Стэйт просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Миссури Стэйт совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Миссури Стэйт выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Арканзас Литл Рок показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Арканзас Литл Рок получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Арканзас Литл Рок сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-331229-mtk-budapesht-zhen-sent-benedek-balatonfyured-zhen-prognoz-specialista-na-voleybol-21-12-20/