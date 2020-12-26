Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn) (26-го декабря), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn) (26.12.2020), ставки и коэффициенты

26.12.2020 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (88fireburn).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) – Даллас Маверикс (88fireburn), запланированный на 26.12.2020. Баскетболисты появятся на площадке в 09:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn), запланированное на 26.12.2020. Поставить на матч можно будет до 09:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Даллас Маверикс (88fireburn) была еще пять лет назад.

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Даллас Маверикс (88fireburn)

На данный момент баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Даллас Маверикс (88fireburn) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Даллас Маверикс (88fireburn) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NBA 2KSeries, Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) наконец-то возвращаются домой, а 26.12.2020 им уже необходимо сыграть поединок против БК Даллас Маверикс (88fireburn). На площадке игроки обеих команд появятся в 09:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn) (26.12.2020), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip)

Сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Даллас Маверикс (88fireburn)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 26.12.2020 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 09:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Даллас Маверикс (88fireburn) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) — Даллас Маверикс (88fireburn). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (bad_trip) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Даллас Маверикс (88fireburn) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Даллас Маверикс (88fireburn) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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