Прогноз Вадим Райцов — Константин Цветков (04.01.2021), ставки и коэффициенты

Вадим Райцов — Константин Цветков. Прогноз, ставки на матч. Smash Cup (04.01.21)

04-го января в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Вадим Райцов , а противостоять в этом поединке будет Константин Цветков.



Судья теннисного матча Вадим Райцов — Константин Цветков должен дать знак о старте игры в 17:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го января, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вадим Райцов и Константин Цветков более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вадим Райцов имеет четыре победы, то Константин Цветков может похвастаться лишь двумя победами.



Вадим Райцов — Константин Цветков. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го января откроет его противостояние Вадим Райцов — Константин Цветков. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:30 по МСК, то есть до начала игры. Вадим Райцов и Константин Цветков отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Константин Цветков может гордиться семью победами, а вот Вадим Райцов имеет только пять выигранных встреч.

Вадим Райцов

В этом сезоне Вадим Райцов демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Вадим Райцов снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Вадим Райцов является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Вадим Райцов не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Вадим Райцов еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Константин Цветков

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Константин Цветков теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Константин Цветков имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Константин Цветков испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Константин Цветков выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Константин Цветков занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Вадим Райцов — Константин Цветков. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вадим Райцов и Константин Цветков – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Вадим Райцов — Константин Цветков. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.01.21)

Вадим Райцов

На этом турнире именно Вадим Райцов может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Вадим Райцов отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Вадим Райцов еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Вадим Райцов не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Константин Цветков

Константин Цветков лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Константин Цветков играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Константин Цветков начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Константин Цветков выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Константин Цветков сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вадим Райцов — Константин Цветков Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вадим Райцов и Константин Цветков, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вадим Райцов и Константин Цветков играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вадим Райцов, и Константин Цветков неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вадим Райцов — Константин Цветков: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вадим Райцов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вадим Райцов и Константин Цветков отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Константин Цветков в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вадим Райцов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Константин Цветков сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вадим Райцов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вадим Райцов — Константин Цветков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вадим Райцов и Константин Цветков букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вадим Райцов и Константин Цветков проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-335438-italiya-kung-belgiya-kung-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-kung-men-league-03-01-21/