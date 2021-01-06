Прогноз Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) (06-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). Прогноз, ставки на матч (06.01.21)

06-го января 2021 года в 08:47 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality).



В 08:47 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) – Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) состоится 06-го января 2021 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 08:47 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality)

Прогресс баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

На 06-го января 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 08:47 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) удалось одержать победу у себя дома.



Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). Прогноз, ставки на матч(06.01.21)

Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal)

Сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality), который должен пройти 06-го января 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:47 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) — Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (Sidereal) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Vernality) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-336187-ayazpaikos-lovrichnad-prognoz-specialista-06-01-21/