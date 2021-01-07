Прогноз Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери (07.01.2021), ставки и коэффициенты

Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери. Прогноз, ставки на матч. WTA (07.01.21)

07 января в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кори Гауфф , а противостоять в этом поединке будет Ульрикке Эйкери.



Кори Гауфф сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07 января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Ульрикке Эйкери. По Москве данный поединок начнется в 09:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Ульрикке Эйкери, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Кори Гауфф имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 07 января нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ульрикке Эйкери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 09:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Кори Гауфф имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Кори Гауфф

Кори Гауфф отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кори Гауфф проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кори Гауфф проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кори Гауфф играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кори Гауфф больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ульрикке Эйкери

На этом турнире Ульрикке Эйкери выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ульрикке Эйкери снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ульрикке Эйкери чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ульрикке Эйкери уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ульрикке Эйкери зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

WTA, Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери. Прогноз, ставки на матч(07.01.21)

Кори Гауфф

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кори Гауфф выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кори Гауфф всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кори Гауфф уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кори Гауфф занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кори Гауфф больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кори Гауфф имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ульрикке Эйкери

Ульрикке Эйкери лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ульрикке Эйкери играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ульрикке Эйкери начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ульрикке Эйкери выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ульрикке Эйкери сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ульрикке Эйкери относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ульрикке Эйкери проводит второй или третий матч. А вот Кори Гауфф как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Кори Гауфф, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Кори Гауфф без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Кори Гауфф вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кори Гауфф — Ульрикке Эйкери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кори Гауфф и Ульрикке Эйкери.



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