Прогноз Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер (07-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. Прогноз, ставки на матч (07.01.21)

07-го января 2021 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Шеппер/Наполитано , а противостоять в этом поединке будет Аддед/Бельер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07-го января 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 15:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Де Шеппер/Наполитано, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07-го января 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:00 по МСК.

Де Шеппер/Наполитано

В этом сезоне Де Шеппер/Наполитано показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Де Шеппер/Наполитано играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Де Шеппер/Наполитано умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Де Шеппер/Наполитано и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Де Шеппер/Наполитано будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Де Шеппер/Наполитано чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Аддед/Бельер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аддед/Бельер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аддед/Бельер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аддед/Бельер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аддед/Бельер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аддед/Бельер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. Прогноз, ставки на матч(07.01.21)

Де Шеппер/Наполитано

Де Шеппер/Наполитано не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Де Шеппер/Наполитано любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Де Шеппер/Наполитано умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Де Шеппер/Наполитано не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Де Шеппер/Наполитано умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Аддед/Бельер

На этом турнире Аддед/Бельер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аддед/Бельер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аддед/Бельер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аддед/Бельер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аддед/Бельер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аддед/Бельер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Де Шеппер/Наполитано сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Аддед/Бельер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Де Шеппер/Наполитано – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Шеппер/Наполитано — Аддед/Бельер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Де Шеппер/Наполитано и Аддед/Бельер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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