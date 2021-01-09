Прогноз Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn) (09.01.2021), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn). Прогноз, ставки на матч (09.01.21)

09-го января 2021 года в 10:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) примет соперника по национальному первенству Орландо Мэджик (88fireburn).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 09-го января 2021 года предстоит поединок против БК Орландо Мэджик (88fireburn). По московскому времени начало игры будет в 10:12. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn):

В 10:12 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Мемфис Гриззлис (bad_trip) и Орландо Мэджик (88fireburn). Организаторы турнира собираются провести данную игру 09-го января 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Орландо Мэджик (88fireburn). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Мемфис Гриззлис (bad_trip), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Мемфис Гриззлис (bad_trip)

Сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Мемфис Гриззлис (bad_trip) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Орландо Мэджик (88fireburn)

Президент баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Орландо Мэджик (88fireburn) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn)

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09-го января 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Орландо Мэджик (88fireburn), так что в 10:12 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn) (09-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (bad_trip)

В последние годы Мемфис Гриззлис (bad_trip) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Орландо Мэджик (88fireburn)

Два года назад баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09-го января 2021 года сыграет матч против БК Орландо Мэджик (88fireburn). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:12 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мемфис Гриззлис (bad_trip) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn): хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (bad_trip) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Орландо Мэджик (88fireburn) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (bad_trip) — Орландо Мэджик (88fireburn). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (bad_trip) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Орландо Мэджик (88fireburn) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Орландо Мэджик (88fireburn) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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