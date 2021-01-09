Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.21)

Прогноз Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи (10-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи 10-го января

10-го января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья примет соперника по национальному первенству Актион Нов Монополи.



Болельщики баскетбольного клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья очень любят матчи против БК Актион Нов Монополи, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 20:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья одержали три легкие победы.



Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи состоится 10-го января в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 20:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Текно Свитч Руво-ди-Пулья

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Текно Свитч Руво-ди-Пулья подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Текно Свитч Руво-ди-Пулья старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Актион Нов Монополи

В составе баскетбольного клуба Актион Нов Монополи нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Актион Нов Монополи не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Актион Нов Монополи уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 10-го января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. А так как начало встречи в 20:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.21)

Текно Свитч Руво-ди-Пулья

В последние годы Текно Свитч Руво-ди-Пулья является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Актион Нов Монополи

В прошлом матче баскетбольный клуб Актион Нов Монополи потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Актион Нов Монополи и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Актион Нов Монополи находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи, который должен пройти 10-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Текно Свитч Руво-ди-Пулья играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Актион Нов Монополи входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Актион Нов Монополи не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Текно Свитч Руво-ди-Пулья — Актион Нов Монополи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Текно Свитч Руво-ди-Пулья вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Текно Свитч Руво-ди-Пулья практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Актион Нов Монополи находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Актион Нов Монополи сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Актион Нов Монополи действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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