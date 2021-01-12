Прогноз Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд (13-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд. Прогноз, ставки на матч (13.01.21)

13.01.2021 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кентукки Bайлдкэтс примет соперника по национальному первенству Алабама Кримсон Тайд.



В последней встрече баскетбольных клубов Кентукки Bайлдкэтс и Алабама Кримсон Тайд сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 13.01.2021 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 05:00 по МСК.



Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд, запланированное на 13.01.2021. Поставить на матч можно будет до 05:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Алабама Кримсон Тайд была еще пять лет назад.

Кентукки Bайлдкэтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Кентукки Bайлдкэтс нет более травмированных игроков основы.



Алабама Кримсон Тайд

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Алабама Кримсон Тайд на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Кентукки Bайлдкэтс» — «Алабама Кримсон Тайд»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Кентукки Bайлдкэтс наконец-то возвращаются домой, а 13.01.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Алабама Кримсон Тайд. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд 13.01.2021

Кентукки Bайлдкэтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Алабама Кримсон Тайд

Два года назад баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13.01.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кентукки Bайлдкэтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кентукки Bайлдкэтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Алабама Кримсон Тайд также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кентукки Bайлдкэтс — Алабама Кримсон Тайд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кентукки Bайлдкэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кентукки Bайлдкэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Алабама Кримсон Тайд не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Алабама Кримсон Тайд уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Алабама Кримсон Тайд очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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