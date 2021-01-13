Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин (14-го января), ставки и коэффициенты

Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин (14-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

14-го января 2021 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Филип Кристиан Жиану , а противостоять в этом поединке будет Хосе Франсиско Видал Асорин.



14-го января 2021 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Филип Кристиан Жиану может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го января 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:30 по МСК.

Филип Кристиан Жиану

По непонятным причинам Филип Кристиан Жиану в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Филип Кристиан Жиану теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Филип Кристиан Жиану занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Филип Кристиан Жиану играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Филип Кристиан Жиану имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Хосе Франсиско Видал Асорин

На этом турнире Хосе Франсиско Видал Асорин выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хосе Франсиско Видал Асорин снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хосе Франсиско Видал Асорин чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хосе Франсиско Видал Асорин уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хосе Франсиско Видал Асорин зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Филип Кристиан Жиану» — «Хосе Франсиско Видал Асорин»: прогноз автора

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин 14-го января 2021 года

Филип Кристиан Жиану

В этом сезоне Филип Кристиан Жиану демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Филип Кристиан Жиану уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Филип Кристиан Жиану любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Филип Кристиан Жиану часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Филип Кристиан Жиану умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хосе Франсиско Видал Асорин

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Хосе Франсиско Видал Асорин хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Хосе Франсиско Видал Асорин никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Хосе Франсиско Видал Асорин сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Хосе Франсиско Видал Асорин всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Филип Кристиан Жиану имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хосе Франсиско Видал Асорин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Филип Кристиан Жиану превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хосе Франсиско Видал Асорин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Филип Кристиан Жиану гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филип Кристиан Жиану — Хосе Франсиско Видал Асорин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Филип Кристиан Жиану и Хосе Франсиско Видал Асорин.



http://evolvegame.ru/cat1-339876-stavki-na-match-ok-radenchi-shoshtan-prognoz-na-voleybol-ot-13-01-21/