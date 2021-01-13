УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс (15-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс 15-го января

15-го января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УСК Апстейт Спартанс примет соперника по национальному первенству Хэмптон Пайрэтс.



15-го января состоится баскетбольный матч УСК Апстейт Спартанс – Хэмптон Пайрэтс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 02:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс назначен на 15-го января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 02:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

УСК Апстейт Спартанс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу УСК Апстейт Спартанс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Хэмптон Пайрэтс

Прогресс баскетбольного клуба Хэмптон Пайрэтс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Вплоть до 15-го января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс. А так как начало встречи в 02:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс (15-го января), ставки и коэффициенты

УСК Апстейт Спартанс

В этом сезоне баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Хэмптон Пайрэтс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хэмптон Пайрэтс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс пройдет 15-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 02:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хэмптон Пайрэтс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ УСК Апстейт Спартанс — Хэмптон Пайрэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УСК Апстейт Спартанс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УСК Апстейт Спартанс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Хэмптон Пайрэтс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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