Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс. Прогноз, ставки на матч(17.01.21)

Прогноз Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс (17-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс 17-го января

17-го января в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Анна-Кристина Люткемейер , а противостоять в этом поединке будет Кимми Ханс.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17-го января, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анна-Кристина Люткемейер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17-го января, ведь именно в этот день на корте встречаются Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 20:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Анна-Кристина Люткемейер имеет на своем счету три победы, Кимми Ханс может похвастаться четырьмя.

Анна-Кристина Люткемейер

Анна-Кристина Люткемейер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Анна-Кристина Люткемейер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Анна-Кристина Люткемейер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Анна-Кристина Люткемейер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Анна-Кристина Люткемейер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Кимми Ханс

На этом турнире Кимми Ханс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кимми Ханс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кимми Ханс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кимми Ханс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кимми Ханс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кимми Ханс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

UTR Pro Tennis Series, Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс

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Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс. Прогноз, ставки на матч(17.01.21)

Анна-Кристина Люткемейер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Анна-Кристина Люткемейер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Анна-Кристина Люткемейер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Анна-Кристина Люткемейер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Анна-Кристина Люткемейер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Анна-Кристина Люткемейер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Анна-Кристина Люткемейер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кимми Ханс

На этом турнире Кимми Ханс играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Кимми Ханс надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Кимми Ханс находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Кимми Ханс считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс: снова ждем результативной игры

Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анна-Кристина Люткемейер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кимми Ханс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анна-Кристина Люткемейер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кимми Ханс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анна-Кристина Люткемейер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кимми Ханс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анна-Кристина Люткемейер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анна-Кристина Люткемейер — Кимми Ханс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Анна-Кристина Люткемейер и Кимми Ханс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Анна-Кристина Люткемейер, и Кимми Ханс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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