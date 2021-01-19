Прогноз Факундо Баньис — Чжичжень Чжан (20-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (20.01.21)

20-го января 2021 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Факундо Баньис , а противостоять в этом поединке будет Чжичжень Чжан.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20-го января 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Факундо Баньис, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20-го января 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Факундо Баньис и Чжичжень Чжан еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Факундо Баньис

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Факундо Баньис находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Факундо Баньис является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Факундо Баньис умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Факундо Баньис обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Факундо Баньис может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Чжичжень Чжан

Чжичжень Чжан имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Чжичжень Чжан уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Чжичжень Чжан умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Чжичжень Чжан обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Чжичжень Чжан проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Челленджер, Факундо Баньис — Чжичжень Чжан

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Факундо Баньис и Чжичжень Чжан. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Факундо Баньис и Чжичжень Чжан в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Факундо Баньис и Чжичжень Чжан имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.01.21)

Факундо Баньис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Факундо Баньис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Факундо Баньис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Факундо Баньис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Факундо Баньис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Факундо Баньис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Факундо Баньис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Факундо Баньис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чжичжень Чжан

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Чжичжень Чжан хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Чжичжень Чжан никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Чжичжень Чжан сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Чжичжень Чжан всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Факундо Баньис — Чжичжень Чжан Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Факундо Баньис и Чжичжень Чжан аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Факундо Баньис и Чжичжень Чжан обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Факундо Баньис и Чжичжень Чжан постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Факундо Баньис — Чжичжень Чжан: будет сделан акцент на атакующий теннис

Факундо Баньис и Чжичжень Чжан которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Факундо Баньис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чжичжень Чжан хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Факундо Баньис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чжичжень Чжан умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Факундо Баньис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чжичжень Чжан вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Факундо Баньис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Факундо Баньис — Чжичжень Чжан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Факундо Баньис и Чжичжень Чжан, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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