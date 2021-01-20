Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз: снова ждем результативной игры

Прогноз Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз (21-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз 21 января

21 января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз примет соперника по национальному первенству Сан-Антонио Сперз.



Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 21 января хозяевам предстоит у себя дома принимать Сан-Антонио Сперз. Игра, которая начнется в 06:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз намерены 21 января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Сан-Антонио Сперз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Голден Стэйт Уорриорз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Голден Стэйт Уорриорз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сан-Антонио Сперз

Прогресс баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз наконец-то возвращаются домой, а 21 января им уже необходимо сыграть поединок против БК Сан-Антонио Сперз. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз (21 января), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Голден Стэйт Уорриорз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сан-Антонио Сперз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 21 января, и в его рамках состоится поединок Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз — Сан-Антонио Сперз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сан-Антонио Сперз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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