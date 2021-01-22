УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз. Прогноз, ставки на матч(23.01.21)

Прогноз УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз (23.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз 23.01.2021

23.01.2021 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс примет соперника по национальному первенству Делавэр Файтин Блю Хэнз.



В последней встрече баскетбольных клубов УНК Уилмингтон Сеахокс и Делавэр Файтин Блю Хэнз сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 23.01.2021 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 21:00 по МСК.



УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз назначен на 23.01.2021, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 21:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

УНК Уилмингтон Сеахокс

На этот матч баскетболисты клуба УНК Уилмингтон Сеахокс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Делавэр Файтин Блю Хэнз

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Делавэр Файтин Блю Хэнз пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Делавэр Файтин Блю Хэнз сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз, несмотря на то, что он должен пройти только 23.01.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз. Прогноз, ставки на матч(23.01.21)

УНК Уилмингтон Сеахокс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК УНК Уилмингтон Сеахокс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба УНК Уилмингтон Сеахокс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Делавэр Файтин Блю Хэнз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Делавэр Файтин Блю Хэнз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Делавэр Файтин Блю Хэнз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Делавэр Файтин Блю Хэнз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз, который должен пройти 23.01.2021 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба УНК Уилмингтон Сеахокс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба УНК Уилмингтон Сеахокс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Делавэр Файтин Блю Хэнз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Делавэр Файтин Блю Хэнз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Делавэр Файтин Блю Хэнз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНК Уилмингтон Сеахокс — Делавэр Файтин Блю Хэнз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба УНК Уилмингтон Сеахокс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Делавэр Файтин Блю Хэнз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Делавэр Файтин Блю Хэнз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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