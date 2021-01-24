Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.21)

Прогноз Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен) (25-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен) 25-го января 2021 года

25-го января 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Южной Кореи, в котором на своей площадке местный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) примет соперника по национальному первенству Кеб Ханабанк (жен).



Баскетбольный поединок Самсунг Лайф Блюмингс (жен) – Кеб Ханабанк (жен) пройдет в рамках престижного турнира 25-го января 2021 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 13:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен).



Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 13:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Самсунг Лайф Блюмингс (жен) и Кеб Ханабанк (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 25-го января 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Кеб Ханабанк (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Самсунг Лайф Блюмингс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Самсунг Лайф Блюмингс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Самсунг Лайф Блюмингс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Самсунг Лайф Блюмингс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Кеб Ханабанк (жен)

В составе баскетбольного клуба Кеб Ханабанк (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кеб Ханабанк (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кеб Ханабанк (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) пообещал, что 25-го января 2021 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 13:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Кеб Ханабанк (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.21)

Самсунг Лайф Блюмингс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Самсунг Лайф Блюмингс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Кеб Ханабанк (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Кеб Ханабанк (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Кеб Ханабанк (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25-го января 2021 года сыграет матч против БК Кеб Ханабанк (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Самсунг Лайф Блюмингс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен): хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Самсунг Лайф Блюмингс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Кеб Ханабанк (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Кеб Ханабанк (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Самсунг Лайф Блюмингс (жен) — Кеб Ханабанк (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Самсунг Лайф Блюмингс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Кеб Ханабанк (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Кеб Ханабанк (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-345356-stavki-na-match-loyola-marilend-amerikan-igls-prognoz-na-basketbol-ot-25-01-21/