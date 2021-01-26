Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.01.21)

Прогноз Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) (26-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) (26.01.2021), ставки и коэффициенты

26.01.2021 в 00:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс (Desperado) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Денвер Наггетс (Desperado) – Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) запланирован только на 26.01.2021, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:16 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Денвер Наггетс (Desperado) и Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 26.01.2021. Ее начало будет в 00:16 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Денвер Наггетс (Desperado)

Летом баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NBA, Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff)

Вплоть до 26.01.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). А так как начало встречи в 00:16 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.01.21)

Денвер Наггетс (Desperado)

Сейчас баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Денвер Наггетс (Desperado) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26.01.2021 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:16 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Денвер Наггетс (Desperado) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Денвер Наггетс (Desperado) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Desperado) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс (Desperado) — Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Desperado) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Денвер Наггетс (Desperado) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Денвер Наггетс (Desperado) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Riffraff) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-345741-galangomes-kovaliksafvat-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-26-01-21/