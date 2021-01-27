Прогноз Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс (28-го января), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс. Прогноз, ставки на матч (28.01.21)

28-го января 2021 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак примет соперника по национальному первенству Вайк Форест Демон Диконс.



В последней встрече баскетбольных клубов Северная Каролина Стэйт Вулфпак и Вайк Форест Демон Диконс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 28-го января 2021 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс:

Баскетбольный поединок Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс состоится 28-го января 2021 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

К данному поединку баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Северная Каролина Стэйт Вулфпак подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Вайк Форест Демон Диконс

Президент баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Вайк Форест Демон Диконс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 28-го января 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вайк Форест Демон Диконс удалось одержать победу у себя дома.



Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс. Прогноз, ставки на матч(28.01.21)

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

Сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северная Каролина Стэйт Вулфпак вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вайк Форест Демон Диконс

Два года назад баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го января 2021 года сыграет матч против БК Вайк Форест Демон Диконс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Северная Каролина Стэйт Вулфпак также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вайк Форест Демон Диконс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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