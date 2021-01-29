Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.01.21)

Прогноз Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер (30 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер 30-го января 2021 года

30-го января 2021 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мартин Тиффон/Хуарес , а противостоять в этом поединке будет Аккоюн/Туркер.



Судья теннисного матча Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30-го января 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мартин Тиффон/Хуарес имеет четыре победы, то Аккоюн/Туркер может похвастаться лишь двумя победами.



Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер запланирован организаторами турнира на 30-го января 2021 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мартин Тиффон/Хуарес имеет три победы при одном поражении.

Мартин Тиффон/Хуарес

На данный момент Мартин Тиффон/Хуарес является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Мартин Тиффон/Хуарес поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Мартин Тиффон/Хуарес пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Мартин Тиффон/Хуарес слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Мартин Тиффон/Хуарес будет более тщательно готовиться к поединку.



Аккоюн/Туркер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Аккоюн/Туркер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Аккоюн/Туркер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Аккоюн/Туркер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Аккоюн/Туркер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Аккоюн/Туркер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Аккоюн/Туркер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Аккоюн/Туркер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Аккоюн/Туркер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.01.21)

Мартин Тиффон/Хуарес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Мартин Тиффон/Хуарес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Мартин Тиффон/Хуарес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Мартин Тиффон/Хуарес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Мартин Тиффон/Хуарес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Мартин Тиффон/Хуарес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Мартин Тиффон/Хуарес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аккоюн/Туркер

Выступать в зале Аккоюн/Туркер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Аккоюн/Туркер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Аккоюн/Туркер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Аккоюн/Туркер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Аккоюн/Туркер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Аккоюн/Туркер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мартин Тиффон/Хуарес, и Аккоюн/Туркер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартин Тиффон/Хуарес — Аккоюн/Туркер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мартин Тиффон/Хуарес и Аккоюн/Туркер.



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