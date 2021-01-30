Прогноз Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс (31 января), ставки и коэффициенты

Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч (31.01.21)

31-го января в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северный Кентукки Норс примет соперника по национальному первенству Иллинойс-Чикаго Флэймс.



31-го января состоится баскетбольный матч Северный Кентукки Норс – Иллинойс-Чикаго Флэймс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 01:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс намерены 31-го января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Иллинойс-Чикаго Флэймс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 01:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Северный Кентукки Норс

Баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Иллинойс-Чикаго Флэймс

Прогресс баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 31-го января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 01:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч(31.01.21)

Северный Кентукки Норс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Северный Кентукки Норс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Северный Кентукки Норс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Иллинойс-Чикаго Флэймс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 31-го января можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 01:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс: гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Северный Кентукки Норс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северный Кентукки Норс — Иллинойс-Чикаго Флэймс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Северный Кентукки Норс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Северный Кентукки Норс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat2-348152-prognoz-na-match-yuzhnyy-illinoys-salyuki-severnaya-ayova-panters-ot-eksperta-31-01-21/