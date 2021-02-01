Георгий Пруидзе — Никита Нефедов: ставим на двойные ошибки

Прогноз Георгий Пруидзе — Никита Нефедов (01.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Георгий Пруидзе — Никита Нефедов 01 февраля

01 февраля в 15:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Neva Open, в котором на корт выйдут Георгий Пруидзе , а противостоять в этом поединке будет Никита Нефедов.



01 февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Георгий Пруидзе — Никита Нефедов. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 15:50 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Георгий Пруидзе и Никита Нефедов одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георгий Пруидзе — Никита Нефедов:

До 01 февраля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Георгий Пруидзе — Никита Нефедов вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Георгий Пруидзе и Никита Нефедов не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:50 по МСК.

Георгий Пруидзе

Георгий Пруидзе отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Георгий Пруидзе проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Георгий Пруидзе проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Георгий Пруидзе играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Георгий Пруидзе больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Никита Нефедов

На этом турнире Никита Нефедов играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Никита Нефедов все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Никита Нефедов не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Никита Нефедов уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Никита Нефедов на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Никита Нефедов пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Георгий Пруидзе» — «Никита Нефедов»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Георгий Пруидзе и Никита Нефедов уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Георгий Пруидзе — Никита Нефедов (01 февраля), ставки и коэффициенты

Георгий Пруидзе

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Георгий Пруидзе выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Георгий Пруидзе всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Георгий Пруидзе уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Георгий Пруидзе занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Георгий Пруидзе больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Георгий Пруидзе имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Никита Нефедов

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Никита Нефедов хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Никита Нефедов никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Никита Нефедов сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Никита Нефедов всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Георгий Пруидзе — Никита Нефедов Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Георгий Пруидзе и Никита Нефедов, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Георгий Пруидзе и Никита Нефедов играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Георгий Пруидзе, и Никита Нефедов неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Георгий Пруидзе — Никита Нефедов: ставим на двойные ошибки

Георгий Пруидзе и Никита Нефедов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Георгий Пруидзе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Никита Нефедов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Георгий Пруидзе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Никита Нефедов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Георгий Пруидзе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Никита Нефедов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Георгий Пруидзе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгий Пруидзе — Никита Нефедов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Георгий Пруидзе и Никита Нефедов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Георгий Пруидзе и Никита Нефедов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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