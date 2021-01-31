Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов (01-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

01-го февраля 2021 года в 23:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Russian River Cup, в котором на корт выйдут Артем Гурьянов , а противостоять в этом поединке будет Владислав Гурьянов.



Так как Артем Гурьянов в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Владислав Гурьянов, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01-го февраля 2021 года. Но, доказать обратное Артем Гурьянов все же сможет в 23:55 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го февраля 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 23:55 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Артем Гурьянов имеет на своем счету три победы, Владислав Гурьянов может похвастаться четырьмя.

Артем Гурьянов

Пока Артем Гурьянов не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Артем Гурьянов находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Артем Гурьянов будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Артем Гурьянов довольно неплохо играет на данном покрытии.



Владислав Гурьянов

Нынешняя форма, которую демонстрирует Владислав Гурьянов еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Владислав Гурьянов постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Владислав Гурьянов пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Владислав Гурьянов не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Владислав Гурьянов не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов (01-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Артем Гурьянов

Несмотря на внушительный возраст, Артем Гурьянов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Артем Гурьянов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Артем Гурьянов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Артем Гурьянов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Артем Гурьянов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Владислав Гурьянов

В этом сезоне Владислав Гурьянов действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Владислав Гурьянов обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Владислав Гурьянов не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Владислав Гурьянов не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Владислав Гурьянов имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Артем Гурьянов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Владислав Гурьянов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Артем Гурьянов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Владислав Гурьянов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Артем Гурьянов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Владислав Гурьянов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Артем Гурьянов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Артем Гурьянов — Владислав Гурьянов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Артем Гурьянов и Владислав Гурьянов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Артем Гурьянов, и Владислав Гурьянов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-349184-gleb-baklanov-timofey-basalygo-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-01-02-21/