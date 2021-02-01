Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова (02 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова 02 февраля

02 февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Стоянович/Юрак , а противостоять в этом поединке будет Рыбакина/Шведова.



Стоянович/Юрак сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02 февраля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Рыбакина/Шведова. По Москве данный поединок начнется в 03:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Рыбакина/Шведова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 02 февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 03:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Стоянович/Юрак имеет на своем счету три победы, Рыбакина/Шведова может похвастаться четырьмя.

Стоянович/Юрак

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Стоянович/Юрак находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Стоянович/Юрак является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Стоянович/Юрак умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Стоянович/Юрак обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Стоянович/Юрак может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Рыбакина/Шведова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рыбакина/Шведова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рыбакина/Шведова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рыбакина/Шведова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рыбакина/Шведова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рыбакина/Шведова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рыбакина/Шведова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рыбакина/Шведова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рыбакина/Шведова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова впервые будут встречаться между собой. Если Стоянович/Юрак уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рыбакина/Шведова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Стоянович/Юрак демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Стоянович/Юрак – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова 02 февраля

Стоянович/Юрак

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Стоянович/Юрак проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Стоянович/Юрак в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Стоянович/Юрак больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Стоянович/Юрак уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Рыбакина/Шведова

Выступать в зале Рыбакина/Шведова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рыбакина/Шведова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рыбакина/Шведова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рыбакина/Шведова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рыбакина/Шведова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рыбакина/Шведова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Стоянович/Юрак, и Рыбакина/Шведова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стоянович/Юрак — Рыбакина/Шведова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Стоянович/Юрак и Рыбакина/Шведова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Стоянович/Юрак, и Рыбакина/Шведова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-349179-stavki-na-match-nasiba-espolova-karina-kachur-prognoz-na-tennis-ot-01-02-21/