Прогноз Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил (03-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. Прогноз, ставки на матч. ATP (03.02.21)

03 февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Куэрри/Хаазе , а противостоять в этом поединке будет Опелка/Поспишил.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 03 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 06:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Куэрри/Хаазе, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03 февраля встречаются Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил. Начало поединка запланировано на 06:00 по МСК. Куэрри/Хаазе является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Куэрри/Хаазе

Болельщики ожидали, что на этом турнире Куэрри/Хаазе продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Куэрри/Хаазе в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Куэрри/Хаазе сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Куэрри/Хаазе немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Опелка/Поспишил

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Опелка/Поспишилв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Опелка/Поспишил играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Опелка/Поспишил держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Опелка/Поспишил демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Опелка/Поспишил находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. Прогноз, ставки на матч(03.02.21)

Куэрри/Хаазе

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Куэрри/Хаазе выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Куэрри/Хаазе всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Куэрри/Хаазе уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Куэрри/Хаазе занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Куэрри/Хаазе больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Куэрри/Хаазе имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Опелка/Поспишил

Выступать в зале Опелка/Поспишил не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Опелка/Поспишил старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Опелка/Поспишил принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Опелка/Поспишил демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Опелка/Поспишил даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Опелка/Поспишил хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Куэрри/Хаазе, и Опелка/Поспишил неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил: снова ждем результативной игры

Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Куэрри/Хаазе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Опелка/Поспишил хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Куэрри/Хаазе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Опелка/Поспишил умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Куэрри/Хаазе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Опелка/Поспишил вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Куэрри/Хаазе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куэрри/Хаазе — Опелка/Поспишил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Куэрри/Хаазе и Опелка/Поспишил. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Куэрри/Хаазе и для Опелка/Поспишил, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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