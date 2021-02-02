Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (03-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (03 февраля), ставки и коэффициенты

03 февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Централ Иглз примет соперника по национальному первенству Южная Каролина Стэйт Буллдогз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 03 февраля предстоит поединок против БК Южная Каролина Стэйт Буллдогз. По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз, запланированное на 03 февраля. Поставить на матч можно будет до 03:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз была еще пять лет назад.

Северная Каролина Централ Иглз

Баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Южная Каролина Стэйт Буллдогз

Прогресс баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз наконец-то возвращаются домой, а 03 февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Южная Каролина Стэйт Буллдогз. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (03 февраля), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Централ Иглз

В последние годы Северная Каролина Централ Иглз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Южная Каролина Стэйт Буллдогз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Каролина Стэйт Буллдогз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 03 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Северная Каролина Централ Иглз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Южная Каролина Стэйт Буллдогз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Централ Иглз — Южная Каролина Стэйт Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-349675-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-prezunhellfritsch-bovimakhyu-02-02-21/