Прогноз Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс (06-го февраля), ставки и коэффициенты

Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс. Прогноз, ставки на матч (06.02.21)

06 февраля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Аомори Уотс примет соперника по национальному первенству Нагоя Файтинг Иглс.



Баскетболисты клубов Аомори Уотс и Нагоя Файтинг Иглс в 12:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 06 февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Аомори Уотс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Аомори Уотс также является лидером по количеству побед.



Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Аомори Уотс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Нагоя Файтинг Иглс. Данный поединок будет сыгран 06 февраля, а по московскому времени его начало состоится в 12:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Нагоя Файтинг Иглс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Аомори Уотс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Аомори Уотс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Аомори Уотс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Аомори Уотс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Нагоя Файтинг Иглс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Нагоя Файтинг Иглс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс, несмотря на то, что он должен пройти только 06 февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 12:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Аомори Уотс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс 06 февраля

Аомори Уотс

В этом сезоне баскетбольный клуб Аомори Уотс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Аомори Уотс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Нагоя Файтинг Иглс

Два года назад баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 12:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Аомори Уотс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Аомори Уотс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аомори Уотс — Нагоя Файтинг Иглс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аомори Уотс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аомори Уотс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аомори Уотс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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