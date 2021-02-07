Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто 08-го февраля 2021 года

08-го февраля 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Мона Бартел , а противостоять в этом поединке будет Элизабетта Коччаретто.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08-го февраля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мона Бартел, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 08-го февраля 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 03:00 по Москве, пока не начался поединок. Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мона Бартел

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мона Бартел находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мона Бартел является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мона Бартел умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мона Бартел обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мона Бартел может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Элизабетта Коччаретто

Элизабетта Коччаретто имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Элизабетта Коччаретто уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Элизабетта Коччаретто умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Элизабетта Коччаретто обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Элизабетта Коччаретто проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто (08-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Мона Бартел

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мона Бартел, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мона Бартел уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мона Бартел старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мона Бартел, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мона Бартел не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мона Бартел все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мона Бартел точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Элизабетта Коччаретто

Элизабетта Коччаретто лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Элизабетта Коччаретто играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Элизабетта Коччаретто начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Элизабетта Коччаретто выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Элизабетта Коччаретто сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Элизабетта Коччаретто относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Элизабетта Коччаретто проводит второй или третий матч. А вот Мона Бартел как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мона Бартел, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мона Бартел без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мона Бартел вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мона Бартел — Элизабетта Коччаретто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Мона Бартел и Элизабетта Коччаретто, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-352409-iberostar-tenerife-kanarias-baskoniya-prognoz-specialista-na-basketbol-07-02-21/