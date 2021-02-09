Диана Старовойтова — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.21)

Прогноз Диана Старовойтова — Яков Филимонов (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Диана Старовойтова — Яков Филимонов (09-го февраля), ставки и коэффициенты

09-го февраля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Smash Cup, в котором на корт выйдут Диана Старовойтова , а противостоять в этом поединке будет Яков Филимонов.



Судья теннисного матча Диана Старовойтова — Яков Филимонов должен дать знак о старте игры в 20:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Диана Старовойтова и Яков Филимонов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Диана Старовойтова имеет четыре победы, то Яков Филимонов может похвастаться лишь двумя победами.



Диана Старовойтова — Яков Филимонов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Диана Старовойтова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Яков Филимонов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Диана Старовойтова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Диана Старовойтова

В этом сезоне Диана Старовойтова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Диана Старовойтова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Диана Старовойтова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Диана Старовойтова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Диана Старовойтова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Диана Старовойтова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Яков Филимонов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Яков Филимонов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Яков Филимонов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Яков Филимонов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Яков Филимонов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Яков Филимонов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Яков Филимонов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Яков Филимонов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Яков Филимонов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Диана Старовойтова и Яков Филимонов не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Диана Старовойтова и Яков Филимонов. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Диана Старовойтова — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.21)

Диана Старовойтова

К данному турниру Диана Старовойтова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Диана Старовойтова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Диана Старовойтова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Диана Старовойтова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Диана Старовойтова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Яков Филимонов

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Яков Филимонов хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Яков Филимонов никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Яков Филимонов сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Яков Филимонов всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Диана Старовойтова — Яков Филимонов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Диана Старовойтова и Яков Филимонов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Диана Старовойтова и Яков Филимонов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Диана Старовойтова и Яков Филимонов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Диана Старовойтова и Яков Филимонов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Диана Старовойтова — Яков Филимонов: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Диана Старовойтова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Диана Старовойтова и Яков Филимонов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Яков Филимонов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Диана Старовойтова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Яков Филимонов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Диана Старовойтова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Старовойтова — Яков Филимонов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Диана Старовойтова и Яков Филимонов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Диана Старовойтова и Яков Филимонов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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