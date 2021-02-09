Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов 09.02.2021

09.02.2021 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вельдхеер/Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Киямов/Султанов.



Судья теннисного матча Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09.02.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вельдхеер/Оберлеитнер имеет четыре победы, то Киямов/Султанов может похвастаться лишь двумя победами.



Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09.02.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Киямов/Султанов, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Киямов/Султанов выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вельдхеер/Оберлеитнер

Этот турнир Вельдхеер/Оберлеитнер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Вельдхеер/Оберлеитнер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Вельдхеер/Оберлеитнер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Вельдхеер/Оберлеитнер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Вельдхеер/Оберлеитнер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Вельдхеер/Оберлеитнер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Киямов/Султанов

Киямов/Султанов имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Киямов/Султанов уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Киямов/Султанов умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Киямов/Султанов обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Киямов/Султанов проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов

Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов 09.02.2021

Вельдхеер/Оберлеитнер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вельдхеер/Оберлеитнер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вельдхеер/Оберлеитнер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вельдхеер/Оберлеитнер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вельдхеер/Оберлеитнер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вельдхеер/Оберлеитнер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вельдхеер/Оберлеитнер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вельдхеер/Оберлеитнер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Киямов/Султанов

Киямов/Султанов лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Киямов/Султанов играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Киямов/Султанов начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Киямов/Султанов выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Киямов/Султанов сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Вельдхеер/Оберлеитнер, и Киямов/Султанов неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Вельдхеер/Оберлеитнер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Киямов/Султанов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Вельдхеер/Оберлеитнер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вельдхеер/Оберлеитнер — Киямов/Султанов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вельдхеер/Оберлеитнер и Киямов/Султанов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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