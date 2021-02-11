Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес (11-го февраля), ставки и коэффициенты

Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес (11.02.2021), ставки и коэффициенты

11.02.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мей Ямагучи , а противостоять в этом поединке будет Мария Эрацо Гонсалес.



11.02.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Мей Ямагучи может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11.02.2021 встречаются Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес. Начало поединка запланировано на 10:00 по МСК. Мей Ямагучи является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Мей Ямагучи

В этом сезоне Мей Ямагучи показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мей Ямагучи сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мей Ямагучи еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мей Ямагучи обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мей Ямагучи играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мей Ямагучи любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Мария Эрацо Гонсалес

На этом турнире Мария Эрацо Гонсалес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мария Эрацо Гонсалес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мария Эрацо Гонсалес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мария Эрацо Гонсалес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мария Эрацо Гонсалес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мария Эрацо Гонсалес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Длительное время Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес (11.02.2021), ставки и коэффициенты

Мей Ямагучи

Мей Ямагучи не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мей Ямагучи любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мей Ямагучи умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мей Ямагучи не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мей Ямагучи умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Мария Эрацо Гонсалес

Выступать в зале Мария Эрацо Гонсалес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мария Эрацо Гонсалес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мария Эрацо Гонсалес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мария Эрацо Гонсалес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мария Эрацо Гонсалес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мария Эрацо Гонсалес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мария Эрацо Гонсалес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мария Эрацо Гонсалес проводит второй или третий матч. А вот Мей Ямагучи как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мей Ямагучи, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мей Ямагучи без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мей Ямагучи вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мей Ямагучи — Мария Эрацо Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мей Ямагучи и Мария Эрацо Гонсалес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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